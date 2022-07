Le cyberharcèlement

Extrait de Nomade (1/10) - 04/03/2020 Nomade, c'est quoi ? Conçu à la fois pour la télévision et pour le web, Nomade est un rendez-vous novateur qui se veut avant tout inspirant. Dynamique, positive, curieuse, cette émission d'éducation permanente se veut reflet de l'énergie créatrice de notre société. Des maisons de quartiers aux salles de concerts, des crews de danse aux troupes théâtrales, Sofiane Hamzaoui plante sa caméra dans les lieux qui bougent, auprès de ceux qui font bouger les lignes. Dans Nomade, personne n'est exclu ou sous-représenté. Le brassage de genres, d'origines, la diversité de profils mis en avant, constitue la richesse du magazine. L'objectif est de faire vibrer la jeunesse par la culture sous toutes ses formes. Cette émission se veut vivier d'inspiration pour les jeunes qui doutent d'eux-mêmes, qui ne croient pas en leurs capacités. En montrant que d'autres sont arrivés à porter des projets couronnés de succès, Nomade prouve à la jeunesse dans toute sa diversité, que la réussite est possible. Dans cet épisode du mois de février : - Société : " Sors de ta bulle " : Parler de harcèlement dans une bulle géante à l'école : c'est le principe de l'opération "Sors de ta bulle". Le but de cette initiative est de confronter les expériences des élèves et de proposer des solutions face au harcèlement scolaire. - Interview : Typh Barrow : Voix à couper le souffle, interprétations intenses et compositions de haute qualité : Typh Barrow accumule les succès. Typh viendra nous parler de son nouvel album " Aloha ", des peurs qu'elle a dû surmonter, ainsi que d'un documentaire qui retrace toute une année de travail sur les plus grandes scènes. - Live : Swing Plus de 225 000 vues sur Youtube en 3 jours : Swing et Angèle l'ont fait avec leur dernière sortie " S'en aller ". Les deux artistes made in Brussels se sont associés pour un nouveau titre qui promet de cartonner. Ce mois-ci, Swing sort également son EP "ALT F4", qu'il présentera lors de sa première date solo à l'Ancienne Belgique. Un live capté par les caméras de NOMADE !