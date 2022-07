La vie privée

#Investigation - Ennemi Intime - Vraies formations, fausses promesses ? (5/22) - 09/03/2022 Ennemi intime Charlotte, Samira, David, Maëlle, Sophia ont tous été victimes de pornodivulgation, plus communément appelée Revenge Porn. Leur vie a basculé le jour où des contenus intimes liés à leur sexualité ont été diffusés sur internet et envoyés à leurs proches sans leur consentement. Tous parlent d'un viol numérique sans fin, tous ont été profondément détruits par cette humiliation publique. Ce clic qui a bouleversé leur vie à jamais. À travers leurs récits intimes, celui de leurs proches et celui des acteurs qui luttent contre ce fléau grandissant, le film raconte les ravages que provoque ce nouveau phénomène. FOREM : Vraies formations, fausses promesses ? Chaque année, plus de 30.000 demandeurs d'emploi suivent en Région wallonne une formation organisée ou proposée par le Forem. Objectif affiché : permettre à ceux et celles qui s'y lancent de prendre ou reprendre pied dans le monde du travail. Et ça marche !, affirme le Forem : au sortir de leur formation, plus de 60 % des stagiaires finissent par trouver un emploi. Pourtant, lorsque c'est à eux qu'on le demande, les ex-stagiaires Forem se montrent moins triomphants : le temps partiel (très partiel parfois...) qui leur est proposé, n'est pas ce qu'ils souhaitaient. Résultat : seuls deux sur dix estiment avoir réellement " retrouvé du travail ". Que propose le Forem et les centres de compétence avec lesquels il travaille ? Qu'en est-il réellement du retour au travail après les formation ? Les entreprises jouent-elles le jeu de l'emploi autant qu'elles le pourraient ? Bref : qui dit vrai, qui dit faux ? #Investigation a voulu savoir...