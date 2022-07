La vérité des informations

Les deepfakes, une nouvelle arme de désinformation massive ? - 05/12/2019 Ces vidéos et enregistrements audio faisant tenir à des personnes réelles des propos qu'ils n'ont jamais prononcés se développent de plus en plus. Donald Trump déclarant avoir éradiqué le sida, Mark Zuckerberg soutenant la candidature de Donald Trump, les Républicains proposant un Green New Deal... Ce sont des vidéos truquées, mais réalistes qui sont créées à partir d'une intelligence artificielle. On décrypte les deepfakes avec Yves Collard, Expert et Formateur en éducation aux médias à Média Animation et Professeur à l'IHECS et Charles Cuvelliez, Professeur à l'Ecole Polytechnique de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles.