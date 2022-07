La publicité

Emissions et pub : incohérence? - Medialog le mag (3/11) - 28/03/2019 Thème de notre débat : l'incohérence entre certaines publicités diffusées sur les chaines de la RTBF et le contenu des émissions. Par exemple, en janvier dernier, le documentaire " La planète est-elle vraiment foutue " était diffusée sur la Deux. Et durant l'intermède publicitaire : des publicités pour des voitures ou encore des voyages en avion. Cela n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs. Pour en parler autour de la table : deux téléspectateurs qui se sont adressés à la Médiation à ce sujet, Sophie Benoit, responsable de la Programmation Média TV linéaire à la RTBF et Eric Cayman, responsable des produits média à la Régie Media Belge, régie publicitaire exclusive des chaines de télévision et de radio de la RTBF.