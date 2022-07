La liberté d'expression

Le Grand Oral de Zineb El Rhazoui - Journaliste, ex de Charlie Hebdo et militante laïque -... Journaliste et ancienne membre de Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui est l’invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 16 février sur La Première et ce dimanche 17 février sur La Trois. En ce jour de foire du livre de Bruxelles, elle parle des libertés. La journaliste vit depuis plus de quatre ans sous protection policière