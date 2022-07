Décodage made in RTBF - © Tous droits réservés

Comment décoder les médias et les techniques, décrypter ces moyens de communication que vous utilisez en tant que destinataire, usager, auteur ou producteur ?

Les médias et surtout les " nouveaux médias " ne sont plus seulement des passeurs d’information ou de divertissement : ils sont des outils de communication indispensables pour jouir de ses droits fondamentaux de manière active, réactive, créative, critique et indépendante, que ce soit dans sa vie privée ou publique.

Voici pour vous des exemples d'analyses et de décodages made in RTBF. Chaque thématique est définie ou décrite brièvement, elle présente ensuite plusieurs contenus à analyser ou pouvant servir de départ à une réflexion ou un débat.