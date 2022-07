Viva for Life, c'est reparti !

Forte de son succès en décembre dernier qui a permis de financer une trentaine d’associations actives sur le terrain de la pauvreté infantile, la grande opération de solidarité "Viva for Life" tiendra sa deuxième édition du 17 au 23 décembre prochain ! Toute la RTBF – VivaCité en tête – sera à nouveau mobilisée pour continuer de soutenir les bébés précarisés.

En décembre 2013, VivaCité soutenue par CAP48 et toute la RTBF lançait sa grande opération de solidarité "Viva for Life" en faveur des 40.000 enfants de moins de 3 ans qui vivent chez nous sous le seuil de pauvreté. Grâce aux donateurs, aux partenaires privés et aux entreprises, 1.267.351€ ont été récoltés lors de cette première édition ! Ce magnifique résultat a permis de financer 33 projets différents dont le soutien réside essentiellement dans le renforcement des associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté.