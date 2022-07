Une nouvelle médiatrice

Depuis ce 1er avril, Louise Monaux est la nouvelle médiatrice de la RTBF...

Agée de 35 ans, elle est licenciée en histoire contemporaine et détentrice d’un master en médiation des savoirs (UCL). Elle travaille depuis 2004 à la RTBF où elle était en charge jusqu’ici de la communication corporate. A ce titre, elle a toujours porté une attention particulière aux relations entre les médias et leurs différents publics et a participé au groupe de travail pour la mise en place d’un plan stratégique d’éducation aux médias, propre à la RTBF. La médiation y jouera naturellement un rôle important.

Louise Monaux est également co-autrice des trois recueils de témoignages, Apocalypse en Belgique, consacrés à la première et à la deuxième guerre mondiale.