Une meilleure couverture pour La Première et Pure FM en Brabant wallon

Une meilleure couverture pour La Première et PureFM en Brabant wallon - © RTBF - EMMANUEL ROBBEN

En mai dernier un pylône émetteur de la RTBF était incendié à Wavre. Depuis ce vendredi 5 décembre, les auditeurs du Brabant wallon profitent d’une amélioration nette de la couverture des fréquences 96.1 de La Première et 101.1 de Pure FM.

Depuis ce 5 décembre 2014, les conséquences de l’incendie qui avait causé de sérieux dégâts au pylône émetteur de la RTBF situé à Wavre ont encore été réduites. Deux câbles provisoires ont été installés sur l’antenne FM qui culmine à 184 mètres de hauteur. Ces travaux permettent d’améliorer notablement les couvertures des fréquences 96.1 Mhz et 101.1 Mhz pour La Première et Pure FM en Brabant wallon. La qualité d’écoute est à présent renforcée et la couverture de retour à un niveau qui se situe au-delà des 90% de ce qu’elle était avant l’incendie.

Le retour à une couverture à 100% est quant à lui prévu pour l’été 2015, lorsque ces câbles provisoires auront été remplacés par une installation définitive.