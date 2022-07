Un nouveau projet de série belge retenu dans le cadre du Fonds FWB-RTBF

Le Comité de Sélection du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges, réuni lundi 29 juin, a donné son feu vert à un nouveau projet parmi ceux qui lui ont été soumis dans le cadre de la nouvelle procédure de dépôt entrée en vigueur cette année. C’est « Champion » proposé par Kings of Comedy qui a retenu leur attention et qui bénéficiera donc d’un soutien pour la première phase de son développement.

"Champion"

Auteurs : Monir Ait Hamou, Mustapha Abatane, Thomas François, Julie Bertrand, Mourade Zeguendi, Omar Arrak Semati.

Production : Kings of Comedy (Gilles Morin)

Pitch : Etoile filante du football mondial, Soulimane Ben Arafa a tutoyé les sommets avant d’exploser en plein vol. Son ego surdimensionné, son manque de professionnalisme et son côté flambeur auront raison de celui qu’on appelait El Magnifico. Sans club et sans sponsor alors qu’il fête ses 30 ans, Souli va-t-il rebondir ou crever dans son coin ?

Pour rappel, le Fonds FWB-RTBF pour les séries belges lancé conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF mutualise les moyens de la Fédération et de la RTBF à hauteur de près de 15 millions sur quatre ans (2014-2017) afin d’ouvrir un nouvel espace de création télévisuelle autour de séries belges, francophones, identitaires et populaires.

Les producteurs indépendants peuvent déposer leurs projets à tout moment de l’année. Les prochaines sessions se clôtureront les 29 octobre 2015 et 26 février 2016 (cf. les conditions de dépôt).

Outre ce nouveau projet retenu, voici quelques nouvelles des autres séries sélectionnées.

"La Trêve" de Stéphane Bergmans, Benjamin d'Aoust et Matthieu Donck est réalisée par Matthieu Donck poursuit son tournage jusque fin juillet (Hélicotronc) et devrait être à l’antenne en automne 2015.

"Ennemi public" de Antoine Bours, Matthieu Frances, Gilles de Voghel et Christopher Yates entame son tournage en septembre (Playtime Films).

Quatre autres projets poursuivent leur développement : "Invisibles" de Pierre Puget et Mehdi Husain (Be-Films), "Geek et flic" de Annie Carels, Julie Bertrand et Charlotte Joulia (Left Field Ventures), "Ouesterne" de Jérémie Bidet et Jonathan Becker (El Ardilla sprl) et "Les pionniers" de Sophie Kovess-Brun, Erwan Augoyard et Christophe Beaujean (To Do Today Productions).