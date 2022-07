Un nouveau fonds pour le développement et la production de séries belges

Dans le cadre du nouveau fonds de financement pour le développement et la production de séries belges, la RTBF a mis en place un cahier des charges d'appel à projets.

La genèse

En 2002, la RTBF lançait un appel à projets dans le but de produire de la fiction "nationale". De nombreux scénarios parviennent au secteur des coproductions RTBF et deux projets sont mis en chantier. Mais un souci d’inadéquation entre les projets et les moyens financiers apparaît. La RTBF décide alors de monter un cahier des charges pour ce que l’on nommera dorénavant les Séries Belges, dont les objectifs et les moyens financiers y sont véritablement mis en parallèle. Tous les projets sont passés au crible et seuls trois projets restent en lice.

C'est ainsi que le tournage de "Septième Ciel Belgique", en coproduction avec To Do Today Productions, débute en octobre 2004 pour une mise à l'antenne en janvier 2006. Dans la foulée, la RTBF décide de mettre en route une deuxième série belge, "Melting Pot Café", en coproduction avec Stromboli Pictures et diffusée en 2007. Après le lancement de ces deux séries de genre totalement différent, l’une comédie romantique et l’autre plus populaire de proximité, la RTBF s’engage enfin en 2008 dans le développement d’une nouvelle série belge, judiciaire cette fois. "A tort ou à raison" est initiée par la RTBF et To Do Today Productions.

Le développement

Durant ce laps de temps, plusieurs étapes incontournables ont précédé la production: la vérification de l’adéquation au cahier des charges, l'analyse des exemples étrangers, l'étude des goûts du public, les recherches de méthodes d’écriture, la conception de la série, le choix de co-scénaristes, la rédaction de la bible, la sélection des réalisateurs, le casting des comédiens, l'élaboration de techniques de tournage et la construction des décors. La longueur du processus montre à quel point ce projet est important. La RTBF n’a rien voulu laisser au hasard, parce que l’entreprise est un pari audacieux. Les séries belges représentent, en effet, un enjeu de taille pour le secteur de la fiction; Elles sont produites, réalisées, tournées et interprétées par des Belges avec un ancrage particulier dans la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au bout de ces différentes expériences, compte tenu de l’intérêt de plus en plus évident manifesté par les téléspectateurs à l’égard de séries identitaires et eu égard aux moyens financiers nécessaires, la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé de donner une nouvelle dimension à la création de fiction. C’est la vocation de ce nouveau fonds pour le développement et la production de séries belges qui s’assortit aujourd’hui du cahier des charges de notre appel à projets.