Un deuxième prix pour le film corporate de la RTBF

Le jury du festival international "Cannes Corporate Media & Tv Awards" vient de récompenser la RTBF et Double Double pour leur film "La Course poursuite". Cette coproduction a été couronnée d'un Dauphin d'Argent dans la catégorie "Film corporate".

C'est un second prix pour ce film d'entreprise tourné en mars et avril derniers. La course poursuite avait en effet déjà reçu le Prix Spécial Eric Figon lors du Festival International de l'Image institutionnelle et corporate (FIMAC). La nouvelle carte de visite audiovisuelle de la RTBF a été réalisée en coproduction avec DoubleDouble, une société de production belge. Le film présente de manière originale la richesse et la diversité des contenus de la RTBF. On y suit le parcours rythmé du comédien et animateur de Pure FM, Raphaël Charlier, qui se retrouve, bien malgré lui, propulsé dans les différents programmes phares de l’entreprise publique...