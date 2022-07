Thomas Gadisseux à la présentation de Mise au Point

C’est Thomas Gadisseux qui coprésentera, désormais, Mise au Point aux côtés d’Olivier Maroy, chaque dimanche sur La Une.

Agé de 26 ans, Thomas Gadisseux est né à Richmond (Virginie) aux Etats-Unis. Il a entamé une formation de journaliste à l’IHECS, complétée par un cursus au Québec et puis à l’école de Journalisme de Lille. En automne 2006, il est entré à la RTBF où il est d’abord engagé comme reporter pour les Niouzz. Il a couvert ensuite les informations régionales bruxelloises pour VivaCité et La Première. Les élections fédérales de juin 2007 lui ont permis d’intégrer l’équipe du JT et sa cellule politique.

Sa participation à Mise au Point se fera parallèlement à son travail au quotidien pour le Journal télévisé.