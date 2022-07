The Voice Belgique - saison IV : les coachs !

Pour cette quatrième saison, 3 nouveaux artistes rejoindront BJ Scott sur le banc des coachs. La RTBF est fière de pouvoir annoncer que Chimène Badi, Stanislas et Jali feront partie de cette nouvelle aventure !

The Voice Belgique… Evolution !

Chimène Badi, Stanislas et Jali rejoindront le banc des coachs pour la quatrième saison de The Voice Belgique. C’est en compagnie de BJ Scott qu’ils constitueront chacun leur équipe, confronteront leurs talents respectifs et les coacheront au mieux afin que l’un d’entre eux gagne la Finale de The Voice Belgique - saison IV !

Pour les talents qui souhaiteraient intégrer l’équipe d’un des 4 coachs, les auditions en ligne sont toujours ouvertes sur : www.rtbf.be/thevoice

Pour en savoir plus sur les nouveaux coachs et parcourir leur univers musical, cliquez ci-dessous !