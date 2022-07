The Voice Belgique - saison 6 : les coachs !

Un vent nouveau souffle sur le banc des coachs : le duo de rap français Bigflo & Oli rejoint l’aventure "The Voice Belgique". A leurs côtés, Marc Pinilla fait son grand retour ! Le leader du groupe Suarez, qui avait remporté la victoire avec David Madi lors de la 2e saison, retrouve ses acolytes Quentin Mosimann et BJ Scott pour une 6e saison qui promet d’être explosive !

Le banc des coachs de la 6e saison de "The Voice Belgique" est désormais connu ! Florian et Olivio, alias Bigflo & Oli, rejoignent l’aventure et promettent de surprendre avec un genre nouveau et un style différent. Face à eux, Marc Pinilla, le leader du groupe Suarez, retrouve ses complices Quentin Mosimann et BJ Scott, trois coachs dont on sait la connivence et qui ont remporté la finale.

En saison 2, Marc Pinilla rejoignait le banc des coachs, aux côtés de Quentin Mosimann. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette rencontre fût épique pour les deux artistes, devenus inséparables. Après avoir mené David Mani à la victoire en saison 2 et signé Alice On The Roof en saison 3, Marc Pinilla est de retour sur le banc des coachs pour la 6e saison de "The Voice Belgique" ! Suarez, c'est le groupe des contrastes, et leur leader incarnera, cette année encore, le coach qui offrira à ses talents ces influences, cette ouverture aux autres musiques et cette sincérité qui le caractérise.

Toujours classé parmi les 100 meilleurs DJs au monde, Quentin Mosimann est ravi de retrouver le banc des coachs. Le plus Belge des Suisses, à l’humour et l’énergie débordante, est impatient de retrouver ses acolytes pour cette nouvelle saison de "The Voice Belgique".

Elle n'a pas la langue dans sa poche et son franc-parler a conquis de nombreux téléspectateurs, qui l'ont hissée au rang de coach préférée de "The Voice Belgique". BJ Scott est de retour pour une 6e saison consécutive ! Après avoir mené Laura Cartesiani à la victoire en saison 5, BJ Scott est ravie de rejoindre cette joyeuse bande pour une nouvelle aventure... pleine de surprises !

Pour les talents qui souhaiteraient intégrer l’équipe d’un des 4 coachs, les auditions sont encore ouvertes jusqu'au vendredi 26 août sur www.rtbf.be/thevoice