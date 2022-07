Télébruxelles et la RTBF en un même lieu

Ce lundi 20 décembre, TéléBruxelles et la RTBF ont conclu, une convention qui prévoit l’arrivée de la première dans les bâtiments libérés par la seconde au boulevard Reyers.

Bernadette Wynants et Jean-Paul Philippot, respectivement présidente du conseil d’administration et administrateur général de la RTBF, d'une part ; Philippe Delchambre et Marc de Haan, respectivement président du conseil d’administration et directeur général de TéléBruxelles, d'autres attestent, en signant cet accord, de la volonté commune des deux entreprises de développer des synergies dans le respect de leur autonomie et de leur identité respective.

TéléBruxelles disposera sur le site de Reyers d’un espace de près de 2.000 m2, incluant à la fois des surfaces tertiaires (bureaux, salles de réunion..) et des zones de production (cellules de montage, studios, régies…). Cette mise à disposition résulte du plan de réorganisation de la RTBF qui, entamé en 2002, a conduit celle-ci à développer ses activités en télévision à Bruxelles, mais également à Charleroi et, plus encore, à Liège.

Témoins de cet accord, Emir Kir, ministre en charge de la Culture à la commission communautaire française, et Fadila Laanan, ministre de l’Audiovisuel et de la Culture à la Communauté française, s’en sont réjouis, y voyant une source d’enrichissement pour les deux télévisions publiques.