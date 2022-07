Succès de foule pour le Festival Musiq'3 2016

Ces 1er, 2 et 3 juillet, 9300 personnes ont foulé les marches de Flagey et du Théâtre Marni à l’occasion de la 6e édition du Festival Musiq’3. Plus de 10% d’augmentation par rapport à l’année dernière, et ce sans compter le public considérable des concerts gratuits et du chapiteau Place Sainte-Croix.

Sous la thématique "Orient-Occident : Connect", l’objectif de cette édition était plus que jamais de créer des ponts et d’inviter le public à un véritable voyage au fil des découvertes et des rencontres. Durant trois jours, des liens se sont tissés entre le public et les artistes, la musique classique et les autres musiques, les générations, les mélomanes passionnés et les curieux, … La recette du Festival Musiq’3 a une fois de plus prouvé son efficacité, et ce grâce à 3 ingrédients majeurs : le cru exceptionnel d’artistes de tous âges et d’horizons multiples, un public avide de découvertes et de surprises qui s’est laissé emporter au fil d’une programmation qui a osé prendre des risques et enfin, une équipe de choc et plus de 60 bénévoles à l’enthousiasme débordant.

Toujours dans cet esprit d’ouverture et cette volonté de briser les frontières entre les genres et les publics, le Festival Musiq’3 avait fait le pari cette année d’associer l’Euro 2016 à sa programmation, et ce à travers le projet Foot & Fanfare. Le concept : un grand écran sous chapiteau, les quarts de finale de l’Euro, de la bière et les musiciens survoltés de la fanfare Massive Central se livrant sur scène à des “battle musicales” au rythme des goals, actions, dribbles, coups francs, corners, penalties et arrêts de jeu. Un pari plus que réussi puisqu’un public très nombreux et on ne peut plus mélangé s’est retrouvé chaque soir pour faire la fête autour de cet événement unique.

Rendez-vous les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017 pour une nouvelle édition tout aussi surprenante !