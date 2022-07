Sophie Benoit rejoint la RTBF en tant que Responsable de la Programmation Media TV linéaire

Actuelle Présidente de SBTV Conseil et Consultante en Stratégie éditoriale Médias, Sophie Benoit rejoindra la RTBF dès le 4 décembre en tant que Responsable de la Programmation Média TV linéaire. Elle succède ainsi à Emmanuel Tourpe qui rejoint Arte pour devenir Directeur de la programmation TV et web, ainsi que directeur adjoint des programmes après 16 années fructueuses passées à la RTBF où il a successivement eu en charge le Département des Etudes (2001-2006) puis la Direction de la programmation TV et VOD (2006-2017).

Sophie Benoit a été choisie par le Conseil d’Administration de la RTBF grâce à sa solide expérience en études et marketing stratégique, programmation, numérique, gestion de projets et gestion d’équipes ainsi qu’en transformation d’entreprise, notamment durant quatorze années passées chez France Télévision. Intéressée par les missions et valeurs de la RTBF, elle ne manquera pas de motivation pour définir la stratégie de programmation et assurer l’agencement optimal des contenus dans les grilles des différents médias TV.



La RTBF souhaite la bienvenue à Sophie Benoit et remercie chaleureusement Emmanuel Tourpe pour tout son professionnalisme et son implication durant ces nombreuses années passées à la RTBF.