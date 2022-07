Signature de l'avenant au contrat de gestion 2013-2017

Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre des médias, Jean-François Raskin et Jean-Paul Philippot, respectivement président du Conseil d’administration et administrateur général de la RTBF, ont signé le premier avenant du quatrième contrat de gestion de la RTBF ce 16 décembre 2014.

C’est ce mardi 16 décembre que Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre des médias, Jean-François Raskin et Jean-Paul Philippot, respectivement président du Conseil d’administration et administrateur général de la RTBF, ont signé le premier avenant du quatrième contrat de gestion de la RTBF. Pour rappel, ce dernier couvre les années 2013-2017 et a du faire l’objet d’adaptations suite, d’une part, à la décision de la Commission européenne du 7 mai 2014 résultant de la plainte des éditeurs de presse écrite quotidienne francophone belge contre les activités d’information en ligne de la RTBF et suite, d’autre part, aux mesures d’économies décidées par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Parmi les modifications, l’une des plus essentielles concerne les activités d’information sur les sites web. Mises en conformité avec la législation européenne, elles se voient ainsi confirmées dans un cadre défini plus précisément. La RTBF devra ainsi mettre l’accent, sur son site d’information en ligne, sur des contenus d’information en lien avec des sujets développés ou à développer dans ses programmes TV et radio, produits ou traités dans ses propres rédactions et enrichis d’images et de sons. Par ailleurs, les autres contenus (tels que dossiers thématiques, enquêtes…) devront également être en lien avec ses programmes. Enfin, tout nouveau contenu important en ligne non prévu dans le contrat de gestion, devra faire l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une procédure d’évaluation préalable (procédure ex ante).

D’autres adaptations sont destinées à explorer de nouvelles voies de financement de l’entreprise pour lui permettre de compenser la baisse de ses financements publics – des économies de 21 millions d’€ sur trois ans lui sont demandées – et de préserver son volume d’emploi et de production. Voici les principaux éléments qui font l’objet d’une évolution :

La RTBF devrait pouvoir à nouveau avoir recours au ‘placement de produits’, notamment dans ses émissions de divertissement. Cette méthode publicitaire consiste à introduire des produits ou des marques dans les émissions. La technique sera toutefois accompagnée d’un balisage clair pour les téléspectateurs et encadrée par des conditions plus strictes que celles imposées aux autres éditeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Deux autres dispositions déjà en vigueur devraient être prolongées en matière de publicité : la possibilité pour la RTBF d’interrompre les films avec des coupures publicitaires entre 19h et 22h et l’autorisation de la publicité pour les médicaments de comptoir (sans prescription).

Les activités commerciales de la RTBF ne pourront par ailleurs pas être subsidiées par la dotation publique et devront être exécutées aux conditions normales du marché.

Enfin, en lien avec les économies portant sur Arte Belgique, le contrat de gestion prévoit le lancement d’une nouvelle émission culturelle sur une des trois chaînes TV de la RTBF. Cette émission, qui est une priorité pour la télévision, est en cours d’élaboration et fera l’objet d’une concertation préalable, par le biais de la plateforme prévue à cet effet.