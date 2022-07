Séries belges : Entrée de 2 nouvelles séries et ouverture à un nouveau format, le 26'

Le Fonds Séries Belges FWB-RTBF soutient le développement de deux nouvelles séries et s’ouvre au format du 26 minutes à titre expérimental. Cette décision s'accompagne de nouvelles conditions de dépôt.

A l'issue de la réunion de son comité de sélection, le Fonds Séries Belges de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la RTBF soutient le développement de 2 nouveaux projets :

- LA TCHANE, de Jérémie BIDET et Kris DEBUSSCHER, adaptée de la série TV flamande " Eigen Kweek " (Entre Chien et Loup).

Une sympathique et attachante famille d’agriculteurs wallons cultive un produit très peu coutumier du terroir, en faisant pousser de la " tchane " locale (nom donné à la beuh par Adelin). " La Tchane " est une dramédie drôle, attachante et réaliste. Touchante d’humanité, elle relate avec chaleur le quotidien secoué de la famille Degaudinne, emportant avec émotion le spectateur dans cette aventure bien de chez nous.

- SOCIAL KILLERS, par François VERJANS et Sylvain DAI, série créée par François VERJANS (Les Films du Carré).

C’est dans le plus grand secret que Metallia, un géant de l’acier, prépare la fermeture de ses hauts fourneaux. Dix mille emplois sont menacés. Dix mille familles condamnées. Le jour même, Eric, leader syndical, désespéré par cette décision qu’il combat depuis des années et croyait avoir empêchée, se suicide. Lorsque Ben, son fils, apprend la mort de son père, c’est le choc absolu. Très vite, tout dégénère. Ben et son ami Fred commettent l’irréparable… C’est le début d’un engrenage meurtrier.

Outre ces nouveaux projets, le Fonds a décidé de poursuivre le développement de 2 projets en cours qui passent en phase 2 :

- S001, de Sylvie BAILLY et Philippe BLASBAND (Climax Films);

- UNSEEN (Ex-Invisibles), de Marie ENTHOVEN, Bruno ROCHE et Alain BRUNARD (Be-Films).



Par ailleurs, les saisons 2 de La Trêve et de Ennemi Public sont toujours en cours d’écriture.

Les séries Unité 42 (Left Field Ventures) et e-Legal (To Do Today Productions) sont en pré-production pour la première et en cours de tournage pour la deuxième pour diffusion en 2017.

Enfin, la grande nouveauté de cette fin d'année : le Fonds s’ouvrira au format 26 x 26 minutes aux mêmes conditions que pour le format 10 x 52 minutes. Cette ouverture a été décidée à titre expérimental et uniquement pour le prochain dépôt des projets qui se clôture le 23 février 2017.

Pour rappel, le Fonds FWB-RTBF pour les séries belges lancé conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF mutualise les moyens de la Fédération et de la RTBF à hauteur de près de 15 millions sur quatre ans (2014-2017) afin d’ouvrir un nouvel espace de création télévisuelle autour de séries belges, francophones, identitaires et populaires. Le jury du comité de sélection est composé de 3 représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 3 représentants de la RTBF.