Séries belges - 2e appel : Poursuite du développement des 3 projets

[1] Série mélangeant la comédie et des aspects plus dramatiques quel que soit l’univers considéré.

Lancé conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF, le Fonds FWB-RTBF pour les séries belges mutualise les moyens de la Fédération et de la RTBF à hauteur de près de 15 millions sur quatre ans (2014-2017) afin d’ouvrir un nouvel espace de création télévisuelle autour de séries belges, francophones, identitaires et populaires.

Pour accomplir cette deuxième étape du développement, sous la supervision artistique de la RTBF, ces projets pourront bénéficier d’une subvention de 200.000 €, libérés au fur et à mesure de l’acceptation des versions dialoguées des différents épisodes. Un montant de 30.000 € est également prévu pour la réalisation d’un pilote court de 10 minutes (teaser) illustratif de la mécanique d’écriture et du jeu des acteurs.

Après évaluation des bibles et des dossiers artistiques et financiers remis par les producteurs, le Comité de Sélection du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges, réuni jeudi 8 janvier, a donné son feu vert à la poursuite de 3 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets lancé en avril 2014.

Présentation des projets sélectionnés

Geek et Flic

Auteur : Annie Carels, Julie Bertrand, Charlotte Joulia

Production : Left Field Ventures

Pitch : Un génie de l’informatique combat la cybercriminalité au sein de l’URWACC – unité régionale wallonne de lutte contre la cybercriminalité –, avec sa coéquipière enquêtrice de terrain. Au programme : craquage de jeu en ligne où l’on commande des assassinats pour de vrai, patrouille du Darknet où des violeurs achètent l’accès aux webcams de femmes seules, et traque sur le net de Slender Man, la légende virale qui motive des meurtres sordides…

Ouesterne

Auteurs : Jérémie Bidet, Jonathan Becker

Production : El Ardilla Sprl

Pitch : Elliott Peeters est un flic et un vrai bruxellois. Suite à l'échec cuisant d'une enquête, il est muté aux confins de l'Ardenne. Citadin exécrant la campagne, il va rapidement découvrir une Ardenne comme on ne l'avait jamais vue, avec sa face sombre et déjantée. Flanqué de ses improbables nouveaux collègues, il devra résoudre des enquêtes loufoques, voire surréalistes, peuplées de personnages plus décalés les uns que les autres.

Les pionniers

Auteurs : Sophie Kovess Brun, Erwan Augoyard, Christophe Beaujean

Production : To Do Today Productions

Pitch : Les pionniers nous plonge dans le quotidien d’un petit cabinet d’avocats, De Facto, spécialisé dans la cybercriminalité. À sa tête, Valentine, une jeune avocate qui a quitté le confort d’un grand cabinet pour se lancer à la conquête de ce nouveau Far West légal : Internet. Pour réussir, elle compte autant sur son charme et ses méninges que sur son équipe : Théo, un prodige du droit des nouvelles technologies, et Fran, engagée officiellement comme informaticienne, officieusement pour ses talents d’ex-hackeuse.