"Rwanda, la vie après" : un documentaire coproduit par la RTBF récompensé au FIPA

Le film « Rwanda, la vie après », un documentaire coproduit par la La RTBF vient d'être primé au 28ème Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA) de Biarritz, une rencontre majeure des professionnels de l’audiovisuel. Ce documentaire réalisé par Benoît Dervaux et André Versaille, produit par Dérives et la RTBF, a remporté le Prix Télérama et le Prix du Public.

Présenté en compétition dans la sélection internationale Documentaire de création, ce film donne la parole à six femmes tutsies, violées dès avril 94 par des génocidaires hutus. Face caméra et avec un courage exceptionnel elles racontent leur calvaire : le viol, la grossesse, l’accouchement, l’errance, la condamnation à vivre avec un être issu de la barbarie des hommes. Vingt ans après, nous suivons ces femmes et leurs enfants, devenus de jeunes adultes.

Ce film coup de poing a pu séduire les professionnels et surtout le public par son audace dans le choix d'un sujet difficile et un traitement direct, juste et sans artifice. Le documentaire est également en lice pour les Magritte du cinéma dans la catégorie meilleur long métrage documentaire.