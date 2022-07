RTBF Auvio enrichit l'expérience de ses utilisateurs : tous les contenus audio et vidéo accessibles gratuitement dans tous les pays de l'Union européenne !

Créé en avril 2016, le portail RTBF Auvio permet à ses utilisateurs de profiter des contenus audios et vidéos de la RTBF, en direct ou en replay. Fort de son succès et dans le but de proposer une expérience toujours plus riche à ses utilisateurs, RTBF Auvio innove.

100.000 visiteurs uniques par jour

7.250.000 contenus consommés par mois

41 ans est la moyenne d’âge des utilisateurs

Bonne nouvelle ! Dès le 21 mars 2018, les contenus audios et vidéos disponibles sur la plateforme Auvio seront accessibles dans tous les pays de l’Union Européenne, toujours gratuitement.

La condition nécessaire pour bénéficier hors de nos frontières de l’accès gratuit à tous les contenus audio et vidéo de la RTBF (Auvio et sites) est la création d’un compte utilisateur.

Un règlement européen impose en effet à la RTBF de vérifier que ses contenus ne sont accessibles à l’étranger qu’aux seuls résidents belges.

La création d’un compte n’est pas suffisante pour garantir cette vérification. La RTBF enverra donc à l’utilisateur un SMS contenant un code qu’il devra introduire pour accéder aux contenus. Cette seconde authentification ne sera pas systématique, mais devra intervenir à intervalles réguliers conformément au règlement européen.

Dans la perspective de profiter de cette nouvelle faculté, chaque utilisateur devra, à partir du 19 février, avoir créé un compte pour accéder, en Belgique et à l’étranger, aux contenus audio et vidéo des plateformes digitales de la RTBF.

Cette authentification, nécessaire et totalement gratuite, permettra également d’offrir à l’utilisateur une recommandation personnalisée en fonction de ses intérêts et préférences.

Quant à la protection des données personnelles lors de cette authentification et par après, la RTBF respecte le nouveau " Règlement général sur la protection des données " (règlement européen : GDPR), qui a pour objectif principal de protéger la vie privée des citoyens européens dont les données privées sont collectées, stockées et traitées par les entreprises.

En outre, la RTBF assure de manière transparente une parfaite sécurisation dans la gestion des données personnelles de tout utilisateur.

Ces données personnelles sont consultables, effaçables facilement et à tout moment par l’utilisateur.

Vous retrouverez la Charte d’utilisation des données en suivant ce lien : https://www.rtbf.be/charte/detail#contenu