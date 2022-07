RTBF Média Square, la RTBF de demain se construit aujourd’hui

Le nouveau siège du média public des Wallons et des Bruxellois, s’implantera au cœur du futur Médiapark, un espace axé sur les médias, les industries créatives et les formations à ces métiers d’avenir.

Ses espaces vitrés démontrent la volonté d’ouverture et de transparence sur les activités alors que son aménagement intérieur prend en compte l’évolution technologique et des méthodes de travail.

​​Média Square offrira un panel d’espaces et d’outils de production adaptés à nos différentes activités et profils de fonctions ainsi que des environnements dynamiques (activity based).

Le chantier de RTBF Média Square a démarré en août 2020 et la fin est estimée à l’automne 2023. L’aménagement se terminera en 2025.

Les partenaires sont :

- Auteurs de projet : SM TEAM (architectes MDW architecture et Vers plus de bien-être (V+), bureau d’études Tractebel, acousticien Kahle acoustics et coordinateur sécurité-santé Socotec Belgium),

- Entreprise générale : SM Valbesina (Valens, Besix, In Advance)