Reyers 2020 : 5 bureaux d'architecture retenus pour le futur bâtiment de la RTBF à Bruxelles

En toute fin d’année dernière, la RTBF avait lancé une procédure de marché public par procédure négociée, en vue de désigner l’équipe d’architectes et d’ingénieurs qui sera chargée de la conception et de la réalisation de son nouveau siège sur le site de Reyers. Dans un premier temps, les bureaux d’architecture étaient invités à constituer autour d’eux, une équipe pluridisciplinaire capable d’assumer tous les aspects d’une telle mission très complexe, et à introduire leur candidature. Au terme de l’analyse soigneuse des 47 dossiers déposés, le Conseil d’Administration de la RTBF a retenu 5 groupements, pilotés par les bureaux d’architecture suivants :

- BIG (Bjarke Ingels Group) - Copenhague

- LACATON&VASSAL - Paris

- MDW associé à VERS PLUS DE BIEN-ÊTRE - Bruxelles

- OFFICE KERSTEN GEERS DAVID VAN SEVEREN - Bruxelles

- RUDY RICCIOTTI associé à L’ESCAUT – Bandol/Bruxelles

Dans le cadre de leur offre, ces 5 candidats vont faire une esquisse du projet, sur la base d’un cahier des charges reprenant la philosophie du bâtiment qui se veut ouvert, flexible et modulable, mais également de façon détaillée, l’ensemble des fonctionnalités attendues en terme de nombre et dimensionnement des espaces, de leur organisation, des accès, des circulations, des techniques, etc.

La RTBF évaluera les 5 propositions avec l’assistance d’un Comité d’avis auquel participera notamment le "Bouwmeester Maître Architecte" de la Région de Bruxelles capitale, et des experts externes. Le lauréat sera désigné en octobre prochain.