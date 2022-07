Rétablissement des émissions au départ de Wavre

Depuis ce mercredi après-midi, les émissions de la RTBF en DAB, en TNT et en FM pour la Première (96,1 MHz), Pure FM (101,1 MHz) et le décrochage Brabant wallon de VivaCité (97,3 MHz) sont largement rétablies en Wallonie et à Bruxelles.

Pour rappel, dans la nuit du 24 au 25 mai, un incendie d’origine criminel avait lourdement endommagé un pylône du site de Wavre. Conséquence directe de ce sinistre : la mise hors service de certains des émetteurs de la RTBF et la réception perturbée de la Première, de Pure FM, de VivaCité ainsi que de la radio et télévision numériques terrestres essentiellement en Brabant wallon et en périphérie de celui-ci.

La construction rapide d’un pylône provisoire suivie de l’installation et de la mise en service sur celui-ci d’émetteurs de remplacement permet à la RTBF de reprendre le cours normal de ces émissions sur toutes les plates-formes et sur toutes les fréquences ce mercredi.

La RTBF tient à remercier ses auditeurs et ses téléspectateurs pour leur patience et leur fidélité.