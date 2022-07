Tout au long de cette année inédite, les équipes de la RTBF ont plus que jamais été mobilisées pour garantir quotidiennement la bonne exécution de missions qui leur sont confiées. Elles ont fait preuve d’une créativité sans limite pour assurer la continuité de l’info mais également divertir en imaginant de nouveaux programmes ou en revisitant d’autres.

Du printemps à l’hiver elles sont restées solidaires avec les plus fragilisés, celles et ceux qui se sont trouvés isolés et les associations qui œuvrent sur le terrain. Pour maintenir le lien avec tous nos publics, elles ont plongé dans le digital, imaginé le plan #restart et osé lancer Tipik. Enfin, alors que les fêtes de fin d’année étaient confinées, elles ont proposé une offre d’évasion sans précédent pour accompagner les Wallons et les Bruxellois, leur permettre de rester ensemble même autrement et de faire briller l’esprit de la fête.

Le Rapport annuel 2020 de la RTBF est disponible en format électronique et consultable à l'adresse rapportannuelrtbf.be