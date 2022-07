Rapport annuel 2010 : identité et complémentarité

Deux mots peuvent résumer l'année 2010. Celui d'identité, avec un logo qui change (rtbf.be) et nous fait entrer de plein pied dans l’univers numérique. Celui de complémentarité, avec le lancement de La Trois. Mais 2010 a également été une année marquée par le plan triennal de solidarité, synonyme d’économie. Malgré une dotation ramenée 199,4 millions d’euros, grâce aux efforts de rigueur de l'ensemble de l'entreprise, la RTBF n’achève pas seulement l’année 2010 avec des audiences en hausse. Ses comptes sont également en équilibre.

Malgré les économies imposées en 2010, la RTBF continue de produire plus de la moitié des programmes mis à l’antenne. En toute indépendance, elle peut ainsi poursuivre sur plusieurs chemins en même temps.

Le premier est identitaire. En devenant RTBF.be, l’entreprise s’est affirmée dans le village global. Nos contenus gagnent en cohérence et se consolident sur les trois grands médias de notre société : la radio, la télévision et le web.

Ce chemin, et c’est le plus important, nous mène à la rencontre de tous les citoyens. Nos audiences nous donnent à penser que nous ne faisons pas fausse route. En 2010, elles nous ont incités à persévérer sur une voie : il n’est pas de téléspectateur à négliger, il n’est pas de plate-forme de diffusion à déserter. Comme le web ou la télévision interactive, La Une, La Deux et La Trois sont là ensemble pour que le téléspectateur belge francophone nous trouve, nous retrouve, nous découvre. Comme le web ou la radio à la demande, La Première, VivaCité, Musiq’3, Classic 21 et Pure FM se complètent pour répondre à toutes les tendances.

Un deuxième chemin, moins visible parfois, nous conduit à investir le cœur de la vie culturelle et de l’activité audiovisuelle de Bruxelles et de Wallonie. Nos missions d’information, de débats, d’éducation et de divertissement se complètent ainsi d’une attitude citoyenne active, pour la promotion de la diversité de notre communauté, pour la création culturelle, littéraire et artistique, pour l’emploi aussi. Nos investissements technologiques et immobiliers répondent à un même principe, celui de la transparence et de l’ouverture. Ils sont le témoignage éclatant de l’entreprise dynamique et moderne que nous devenons, de jour en jour, de mois en mois, d’années en années.

2010 a donc été une année forte de projets et d’aboutissements. Le passage à la diffusion numérique, le lancement d’une offre spécifique pour notre troisième chaîne de télévision, l’approfondissement de la diffusion en HD, le développement de la production virtuelle, le lancement de nouveaux sites web, le renforcement de l'offre radio. En 2010, la RTBF est devenue RTBF.be pour affirmer cette volonté d’être accessible partout, pour tous et avec qualité.