Randstad Awards 2015 : la RTBF, employeur le plus attractif en Wallonie et à Bruxelles

Chaque année, depuis quinze ans, Randstad, prestataire de services en ressources humaines, mène une enquête afin de déterminer l’attractivité des plus grands employeurs en Belgique. L’étude se fonde exclusivement sur l’opinion publique, de sorte que toute personne de 18 à 65 ans qu’elle soit active ou non, peut être interrogée. 15.000 entretiens ont été ainsi menés pour l’année 2014. Par ailleurs, l’étude porte exclusivement sur les entreprises de plus de 1.000 collaborateurs, qu’elles soient privées ou publiques, avec cette année la prise en compte de cinq institutions internationales implantées en Belgique.

L’objectif d’une telle démarche est double. D’une part, elle détermine quelles organisations sont perçues comme étant les plus attractives en Belgique. D’autre part, elle identifie les différents critères - il y en a 17 - qui contribuent à rendre une entreprise séduisante. Du coup, non seulement leur degré d’attractivité est connu, mais les raisons de celle-ci sont également identifiées. A titre indicatif, en 2015, le package salarial, la sécurité de l’emploi et l’ambiance de travail agréable constituaient le top 3 des critères favorables aux entreprises pour la population sondée par Randstad.

Ainsi, dans la partie francophone du pays et pour la deuxième année consécutive, la RTBF apparait comme l’entreprise la plus attractive, devançant GSK, une entreprise pharmaceutique, et Mercedes-Benz. Mieux, en croisant les critères d’attractivité et de notoriété, la RTBF figure parmi les 20 premières entreprises au niveau national et comme étant la seule entreprise francophone dans un classement, où l’on retrouve plus traditionnellement de grands groupes internationaux.

Cette récompense, liée au prix de l’Entreprise publique de l’année attribué en février, éclaire fort opportunément la qualité du travail accompli chaque jour par l'ensemble des collaborateurs de la RTBF.