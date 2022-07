R/O Institute: un incubateur pour vos projets transmédia

R/O Institute est un institut dont la mission est d’aider les auteurs, artistes et designers à créer leur propre univers transmedia. Chaque année, 40 équipes de projets sont sélectionnées pour participer à un Bootcamp et présenter leur projet. Après le Bootcamp, 10 participants sont sélectionnés afin de développer leur projet durant une période de 5 à 6 mois à l’institut R/O.

Situé à Charleroi, R/O est un Institut et incubateur de talents, ainsi qu'une résidence d'artistes en plein coeur de la ville wallonne. Il accueille des talents du monde entier qui ont envie de développer leurs projets transmédia.

Chaque année, 10 projets sont sélectionnés et leurs créateurs bénéficient d'une incubation de 5 mois à temps plein et des conseils d'experts internationaux. Le but ? Transformer ces projets en véritables Propriétés Intellectuelles commercialisables

Après l’incubation, une stratégie est mise en place pour vendre le produit et le développer sur différents supports : BD, film, animation, jeu vidéo, app, jeu de société, roman, concert, spectacle...

Le R/O Institute est soutenu par différents partenaires de l’entreprenariat et de l'audiovisuel : la Région Wallonne via Wallimage et Sambrinvest, la RTBF, PIAS, Média Participations (Dupuis et Dargaud-Lombard).

Les projets sont développés et pensés de façon transmédia dès leur conception: chaque support doit donc enrichir la propriété intellectuelle en y amenant son propre contenu, mais chaque support reste également en lien avec les autres médias et respecte les fondements de la propriété. Le principe fondateur est le partage du risque et du succès entre le créateur et le promoteur. L'accompagnement est donc gratuit en échange de la copropriété.

Appel à projets

R/O Institute est en plein recrutement de ses 10 prochains talents pour la session 2018 qui débutera en février. Les 10 talents sélectionnés se verront offrir 5 mois d’incubation en full time qui leur permettra de développer leur projet en véritable prototype Transmédia commercialisable. Les talents seront logés dans une résidence d’artiste située à Marcinelle non loin de l’Institut qui est installé actuellement dans le bâtiment des éditions Dupuis.

Si vous avez une idée, un projet BD, roman, jeux vidéo, animation, série télé, film, ou que vous avez une imagination artistique débordante et que vous désirez être aidé pour la développer et la mettre sur le marché, il est temps de postuler et d’envoyer votre pitch avant le 15 décembre 2017 sur le site www.ro.institute