Quelle place pour l'homme dans un monde d'algorithmes et d'intelligence artificielle ?

La RTBF a accueilli les 12 et 13 Décembre 2016 un colloque international intitulé "Big Data et Société" dont le but était d'une part de présenter les effets et remèdes au phénomène des "bulles de filtres", et d'autre part d'envisager de nouvelles évolutions pour les algorithmes de recommandation devant satisfaire aux exigences du service public.

Cette conférence avait été initiée par le Dr. Pierre-Nicolas Schwab, responsable CRM et Big Data de la RTBF, avec l'aide de l'Union Européenne de Radio-Télévision (voir à ce sujet l'initiative UER Big Data).

Parmi les différentes interventions, celle du Dr. Emmanuel Tourpe, Directeur de la programmation TV et VOD de la RTBF, a été particulièrement remarquée pour la perspective historique et philosophique qu'il a dressée du Big Data et de l'intelligence artificielle. Le Dr. Tourpe a abordé des sujets aussi essentiels que la liberté de l'individu, des questions relatives à notre existence dans une matrice numérique (inquiétudes partagées d'ailleurs par d'autres éminents scientifiques), la réduction du comportement humain à des données, ainsi que les considérations éthiques entourant les modèles algorithmiques.

La vidéo de l'intervention du Dr. Tourpe sera mise en ligne dans le courant du mois de Janvier. En attentant vous pouvez accéder à sa présentation powerpoint (an anglais), ainsi qu'au texte en français de son intervention. Vous trouverez en outre ci-dessous une vidéo réalisée après la conférence dans laquelle le Dr. Tourpe développe sa vision du Big Data et des algorithmes et précise le rôle des médias de service public.

Pour toute information sur cette actualité, veuillez contacter Pierre-Nicolas Schwab (psn@rtbf.be)