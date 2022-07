Quatre documentaires coproduits par la RTBF récompensés par la SCAM

4 coproductions documentaires de la RTBF diffusées récemment ont été récompensées par la Société des Auteurs qui vient de révéler le palmarès des Etoiles de la SCAM. Le jury a couronné 30 documentaires, parmi lesquels figurent I don't belong anywhere, le cinéma de Chantal Akerman de Marianne Lambert et Luc Jabon, La bataille de l’eau noire de Benjamin Hennot, Noche Herida de Nicolás Rincón Gille et Vivre sa mort de Manu Bonmariage.

Près de 400 œuvres concouraient aux Étoiles de la Scam cette année. Chaque Étoile est dotée de 4000 euros. Avec ses Étoiles, la SCAM met ainsi un coup de projecteur sur des oeuvres de télévision et des auteurs de tous genres ayant été diffusés pour la première fois en 2015. Le 11e jury des Étoiles de la SCAM était présidé par Christian Rouaud et composé d’Amalia Escriva, Anne Gintzburger, Pauline Horovitz et Thierry de Lestrade. Trente auteurs ont ainsi été récompensés pour la singularité de leur regard posé sur le monde. Parmi ces 30 œuvres récompensées, quatre documentaires coproduits par la RTBF.