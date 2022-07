Promesse tenue pour les médias RTBF

Tout au long de cette campagne électorale, la RTBF a décodé les enjeux des scrutins et informé les citoyens en rendant le débat accessible, participatif et diversifié. Dans l’ensemble des débats, la RTBF a donné la parole à 400 candidats politiques différents dont une centaine sont membres de divers partis politiques démocratiques émergents. Les rédactions ont proposé des émissions créatives et originales que les citoyens ont été particulièrement nombreux à suivre sur nos médias :

En télé :

2.648.979 téléspectateurs différents ont eu un contact d’au moins 15 minutes avec le dispositif média mis en place par la RTBF depuis le 22 avril 2014.

En Fédération Wallonie-BXL, 60,1 % des téléspectateurs ont donc suivi le déroulement de la campagne à un moment donné sur la RTBF.

Sur le web :

Le site info de la RTBF a enregistré 364.017 visites sur le site spécial Elections 2014.

A ce jour, le " Test électoral " (proposé par La RTBF/ La VRT / De Standaard / La Libre Belgique et la DH) a été effectué par 2.250 000 personnes, soit en extrapolation, plus d’un électeur sur quatre.

En radio :

Les chiffres ne sont pas disponibles mais les résultats de la dernière vague CIM confirment la fidélité et l’assiduité des auditeurs sur nos émissions d’information.

A 3 jours du vote, la RTBF a donc relevé le pari de rendre le débat accessible, de concerner le citoyen et de décoder les enjeux des 3 scrutins. Et elle vous donne rendez-vous :

- Ce vendredi soir, en télé sur La Une et La Trois avec le Débat des présidents de partis animé par Johanne Montay et François De Brigode.

- Ce dimanche 25/05 dès 15h00 sur La Une, La Trois, La Première et sur le site info pour le Dimanche électoral.

- Ce lundi 26/05 dans toutes nos éditions d’information : Matin Première spécial élections J + 1 en télé, l’édition spéciale du JT dès 12h00, le JT 19.30 plus long sur La Une et les articles et vidéos du site info.