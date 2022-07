Plus d'1.300.000 téléspectateurs élisent La Une ce dimanche 25 mai !

Les Belges francophones ont choisi majoritairement les médias de la RTBF pour l’information, le décodage et l’explication des résultats des élections de ce 25 mai. Avec constance dans la courbe d’audience, La Une a dominé l’ensemble de la journée et la soirée électorale (près de 5 heures de direct hors JT) avec respectivement 22,9 % et 24,5 % de pda, soit une audience cumulée de 1.324.955 personnes (30,1 % de la population) contre 1.197.000 téléspectateurs sur Tvi (27,2 %). Ce dimanche, les chiffres d’audience ont donc consacré le leadership de la Une tant en parts de marché qu’en reach (nombre de téléspectateurs différents en contact avec la chaîne pendant 15 minutes au moins).

Voici le détail des émissions sur base d’un dispositif similaire (le journal de midi, résultats l’après-midi, le journal du soir et le débriefing des résultats en soirée) :

- La journée électorale sur La Une enregistre 22,9% de pda (265.988 téléspectateurs).

- La soirée électorale sur La Une (de 19h05 à 23h49 hors JT spécial de 20h) - (durée : 4h45 minutes), a été suivie par 341.946 téléspectateurs en moyenne, soit 24,5% de pda, soit un reach de 1.129.337 téléspectateurs (contact 15 minutes).

- L’édition spéciale du JT de 19h30 a réuni 586.122 téléspectateurs (35,6 % de pda).

- Sur RTL-TVI (hors émissions du matin), la journée électorale affiche 21,4% de pda (250.632 téléspectateurs).

- La soirée de RTL (La Belgique face à son destin - Le débat des présidents hors JT 19h) (durée : 2h49 minutes) a attiré 341.891 téléspectateurs en moyenne soit 20,8% de pda, soit un reach de 770.274 téléspectateurs (contact 15 minutes).

- L’Édition spéciale de 19 h a rassemblé 626.379 téléspectateurs (44,3 % de pda).

SUR LE WEB :

Le site de la RTBF a réuni ce dimanche 25/05 404.883 visiteurs uniques, le site info 376.004 visiteurs uniques et le site dédié aux élections 286.555 visiteurs uniques.

L’offre en streaming (trois contenus simultanés) a été suivie par 121.648 visiteurs uniques.

84.939 visiteurs uniques ont regardé la Une en direct

ont regardé la Une en direct 59.100 visiteurs uniques ont regardé la WEB TV spécial élection

ont regardé la WEB TV spécial élection 7.819 visiteurs uniques ont regardé la WEB TV Direct en Radio

Depuis le 22 avril, date du lancement du premier test électoral, il y a eu 3.541.268 visites sur le site Info de la RTBF pour une moyenne de 104.155 visiteurs uniques par jour (pas de déduplication disponible sur la période globale).

Dans cette période, nous avons enregistré 689.554 visites sur le site Spécial Élections.

Les émissions en direct de l’info sur internet ont cumulé depuis le 22 avril 270.131 visites d’internautes sur nos lives.

Hors 13h, 19h30, 12 minutes et 15 Minutes consacrés largement à la campagne, La RTBF a diffusé 115 émissions en direct sur internet. Elles ont cumulé 175.994 visites d’internautes en direct

Les Médias de la RTBF continuent de vous informer de façon pertinente sur la suite qui sera donnée aux votes des citoyens.

Rendez-vous dès ce mercredi 28 mai à 20h20 sur La Une avec l’émission " Et maintenant ? " qui fera le point sur les coalitions envisagées par les partis.