Philippe Vande Walle n'est plus à l'antenne de la RTBF

Jean-Pierre Jacqmin et Michel Lecomte, en charge de la direction de l’information et ses sports, ont convoqué ce lundi matin Philippe Vande Walle, suspendu d’antenne depuis ce dimanche à la suite de la publication d’un tweet sur le choix de Zacharia Bakkali de défendre ou non les couleurs de l’équipe nationale belge de football. Si Philippe Vande Walle a plaidé la bonne foi et présenté ses excuses, Jean-Pierre Jacqmin lui a rappelé que les propos tenus sont à l'antithèse des valeurs de la RTBF faites de tolérance, de cohésion sociale et de respect de toutes les cultures, convictions et nationalités. Dans ce contexte, il lui a confirmé qu’il n’était désormais plus à l’antenne d’aucun media de la RTBF.