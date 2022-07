OUFtivi marque le coup pour son 4e anniversaire et présente un site internet relooké

Parce que les enfants sont toujours plus mobiles et connectés, le site de la RTBF destiné aux enfants de 3 à 12 ans, www.OUFtivi.be, fait peau neuve à partir du 27 septembre.

Ce qui ne change pas

Totalement sécurisé, sans liens externes et sans publicité, www.OUFtivi.be c’est un site sur lequel les parents peuvent compter ! Ces aspects sont une priorité "non négociable" pour la RTBF.

Une galerie reprenant les "héros" de OUFtivi pour que les enfants sachent rapidement identifier leurs personnages préférés. La galerie "héros" est désormais sur toutes les pages via un menu déroulant ou via la "liste des héros".

Ce qui change

Désormais www.OUFtivi.be est adapté à toutes les plateformes : tablettes tactiles, smartphones et ordinateurs.

Plébiscité par les enfants, les vidéos et les jeux seront encore plus nombreux au travers du site. L’affichage du programme TV a également été revu pour être plus clair et détaillé.

Plus de distinction entre l’espace "petits" et "grands". Les études ayant montré que les "héros" étaient les contenus les plus importants pour les enfants, www.OUFtivi.be a modifié son ergonomie pour plus de facilité et de cohérence. Pour autant, une attention particulière pour les petits demeure avec une icône "point de repère" pour les guider sur chaque page du site.

Enfin, le site innove avec l’apparition de la WEBtivi. Thématique à certains moments de l’année (Halloween/Noël/Pâques…) elle sera également présente pour accompagner les enfants quand OUFtivi n’est pas présente en télévision.

En résumé : un site relooké, adapté à tous les formats, qui propose toujours plus de divertissements aux enfants tout en rassurant les parents ! Joyeux anniversaire OUFtivi !