Océane Madelaine, lauréate du Prix Première 2015

“Elles s’appellent toutes les deux Marie. L’une décide de tout quitter à la recherche d’un sens nouveau. L’autre, un siècle auparavant, exerce un métier d’homme : la poterie. Les histoires se croisent et l’énergie de l’une apaise les blessures de l’autre. Océane Madelaine, elle-même céramiste, nous parle de l’importance d’être présent au monde. Un premier roman épuré d’où transpire la force et la détermination de ceux qui se libèrent”.

L'auteure

Océane Madelaine - © Tous droits réservés

Océane Madelaine (née en 1980 à la Roche Saint-Secret, en Drôme) grandit dans l’Aude, au contact de la terre, des bêtes et des livres. Après des études de Lettres Modernes à Toulouse et à Paris et deux nouvelles nominées au Prix du Jeune Ecrivain, elle se forme à la céramique et crée son propre atelier, tout en continuant à écrire. D’argile et de feu, son premier roman, s’inspire de cet univers potier qu’elle connaît bien.