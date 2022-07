Mobilitissimo 2 : la RTBF lance un nouveau projet pilote de mobilité verte

Après avoir testé avec succès une flotte de véhicules électriques en 2012, la RTBF confirme sa volonté d’adopter une mobilité plus respectueuse de l’environnement en développant avec ses partenaires un projet de mobilité au gaz naturel.

Entourée de l’expertise de ses partenaires Electrabel, Cofely, Ores et ARGB, la RTBF va tester la pertinence de la technologie au gaz naturel pour couvrir ses besoins très variés de mobilité : reportage sur le terrain, déplacement entre sites, usage classique,… Concrètement, le personnel de la RTBF va utiliser pendant six semaines quatorze voitures au gaz naturel comprimé mises à disposition par Opel, Fiat, VW, Iveco, ARGB et Fluxys.

Une première en Wallonie : cinq bornes de rechargement ont été installées sur les sites de la RTBF à Mons, Charleroi, Rhisnes, Namur et Liège. Une sixième installation se trouve sur le site de Reyers.

La RTBF souhaite diminuer de façon significative les émissions de CO2 et de particules fines de sa flotte et optimiser ses coûts de fonctionnement, notamment en réduisant ses coûts de carburant. Elle dispose d’une flotte d’environ 155 véhicules qui parcourent plus de 4 millions de kilomètres par an, d’où l’intérêt de découvrir et de tester une solution de mobilité durable et économique telle que le gaz naturel qui n’émet presque pas de particules fines et 27% de CO₂ de moins que l’essence.

Ce projet s’inscrit dans la démarche de développement durable de la RTBF initiée en 2007 avec Planète nature. L’opération vise à promouvoir une politique de consommation douce et d’investissements durables. Elle s’est notamment concrétisée lors de la construction du site de Média Rives et dans la rénovation du site de Mons.

Cette initiative est réalisée en partenariat avec plusieurs acteurs du secteur de l’énergie et des services qui ont joint leurs compétences et leurs savoirs pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux.