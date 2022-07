Maxime Delrue et Roxane Dupont vainqueurs de la 12e Belgodyssée - © Crooy

Maxime Delrue et Roxane Dupont sont les vainqueurs de la 12e édition du concours Belgodyssée. Ils remportent un stage rémunéré de 6 mois, à la RTBF et à la VRT. Le reportage de Maxime était consacré au ‘serious gaming’ dans le monde de l’entreprise. Roxane s’est intéressée à la robotisation dans la chirurgie.

La Belgodyssée donne l’opportunité à de jeunes journalistes issus des trois Communautés du pays de réaliser des reportages sur une thématique déterminée. Cette année, les 16 reporters sélectionnés ont exploré les nouvelles formes d’apprentissage. En collaboration avec les services infos de la RTBF et de la VRT, ils ont tenté de répondre à ces questions : comment de nouveaux processus d’apprentissage apparaissent-ils ? Comment s’adaptent-ils aux évolutions de la société ? Cela a produit des reportages très divers, originaux et positifs.

Vainqueurs du concours, Maxime Delrue (étudiant à l’IHECS) et Roxane Dupont (Erasmushogeschool) remportent un stage rémunéré de 6 mois, respectivement à la RTBF et à la VRT. C’est évidemment un fantastique tremplin pour une carrière dans le journalisme. Les lauréats ont reçu leur Prix ce mercredi 14 décembre au Palais royal, en présence de S.M. le roi Philippe.

Le Prix pour la meilleure collaboration en duo va à Louis Toussaint (HelHa Tournai) et Dieter Peeters (KULeuven). Le Prix de la meilleure contribution en presse écrite, parue dans L’Avenir, est attribué à Jody Bau (Ecole de Journalisme de Louvain). Son reportage portait sur la plate-forme en ligne Wazzou, qui donne aux élèves la possibilité d’exercer les notions apprises en classe.

La qualité et le nombre des candidatures en attestent : après 12 ans d’existence, la Belgodyssée est désormais bien ancrée dans les hautes écoles et les universités qui offrent une formation en journalisme.

La Belgodyssée est une initiative de La Première et VivaCité, du service info de la VRT, de L’Avenir, Metro et du Fonds Prince Philippe, avec le soutien de la Chancellerie du Premier ministre et de Brussels Airlines.