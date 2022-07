Mariam Alard et Nikeli De Ceuninck remportent la 10e Belgodyssée

Le prix de la meilleure collaboration en duo est allé à Eline Vandenbroucke et Martin Caulier pour un reportage sur un couple mixte d’agriculteurs. Hélène Servais a remporté le prix de la meilleure contribution en presse écrite pour son reportage, paru dans L’Avenir, sur la journée de mariage d’un couple mixte.

Ils reçoivent un contrat de six mois à la RTBF et à la VRT, grâce au soutien de la Chancellerie du Premier ministre.

Les grands vainqueurs de la Belgodyssée 2014 pour les meilleurs reportages sont Mariam Alard pour la RTBF, avec un reportage sur un couple mixte de Wemmel, et Nikeli De Ceuninck pour la VRT, avec un reportage sur le restaurant étoilé Comme Chez Soi à Bruxelles et le couple Pierre Wynants et Marie-Thérèse Dossche.

Au fil de 10 éditions, le concours Belgodyssée organisé par le Fonds Prince Philippe a donné leur chance à 160 jeunes journalistes. Cet anniversaire a été célébré ce mardi 16 décembre avec la remise des prix à six nouveaux vainqueurs. L’événement a eu lieu dans les bâtiments de la RTBF et de la VRT (Reyers), en présence du Roi Philippe.

Mariam Alard et Nikeli De Ceuninck sont les vainqueurs de la 10e Belgodyssée pour leurs reportages sur des couples mixtes en Belgique. Depuis 10 ans, le concours du Fonds Prince Philippe donne leur chance à de jeunes journalistes, par-delà les frontières linguistiques.

La Belgodyssée

La Belgodyssée est une initiative de VivaCité, Radio 2, L’Avenir, Metro et du Fonds Prince Philippe, avec le soutien de la Chancellerie du Premier ministre. Des jeunes journalistes en devenir des trois Communautés du pays réalisent des reportages en duo dans le cadre d’une thématique qui varie chaque année. Le thème était cette fois ‘les couples mixtes en Belgique’. Les 16 reporters sélectionnés, soit 8 duos du Nord et du Sud, sont allés à la recherche de couples qui se sont formés par-delà la frontière linguistique et ont construit une vie commune.

Cela a produit de beaux reportages, passionnants et positifs, sur des gens qui se sont rencontrés et qui ont vu leurs différences bien plus comme un atout que comme un obstacle.

Pour ces jeunes journalistes, qui sont encore tous en formation, ce fut une excellente manière d’acquérir de l’expérience. Ils ont reçu les conseils de journalistes expérimentés de la RTBF et de la VRT et, à côté de la diffusion radio de leurs reportages, ils ont vu leurs articles publiés dans les médias écrits que sont L’Avenir et Metro (néerlandais).

Les grands vainqueurs du concours remportent un stage rémunéré de 6 mois à la RTBF et à la VRT grâce au soutien de la Chancellerie du Premier ministre. C’est évidemment un fantastique tremplin pour une carrière dans le journalisme. Mais il n’y a pas que les vainqueurs qui profitent de l’expérience acquise grâce à la Belgodyssée. Parmi les 160 lauréats des dix éditions, nombreux sont ceux qui ont percé dans le journalisme. Cela apparaît clairement dans la brochure éditée à l’occasion du 10e anniversaire de la Belgodyssée et dans laquelle le lecteur trouve un aperçu de tous les participants au concours. Certains témoignent de l’impact que la Belgodyssée a eu sur leur carrière. Extraits…