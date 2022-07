Marcinelle, capitale virtuelle

La RTBF, partenaire de VirtuWall

Ce samedi, à Amsterdam, Orad Hi-Tec System Ltd, leader mondial dans le domaine de l’équipement des studios virtuels a annoncé avoir fait de Marcinelle sa plate-forme de démonstration, de formation et de design de décors pour l’Europe.

VirtuWall sera opérationnel dès le mois de janvier, grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. Outre Orad, Dame Blanche, FDP Production, Media Res et Dupuis, la RTBF se retrouve également associée au projet.

Celui-ci lui permet, d’une part, de développer son activité et son ancrage dans et autour de Charleroi. D’autre part, VirtuWall donne aussi la possibilité à la RTBF de plus de souplesse, de créativité et d’ouverture aux nouveaux médias dans la production TV.

Confortant enfin la RTBF dans son rôle d’agitateur audiovisuel, en Wallonie et à Bruxelles, VirtuWall rappelle une collaboration existant déjà entre la RTBF et les éditions Dupuis par le biais de DreamWall, également associé au projet.