Mamine Pirotte, une grande dame de la RTBF, s’est éteinte

C’est avec une grande tristesse que la RTBF a appris ce mardi la disparition de Mamine Pirotte, figure marquante, appréciée et inoubliable de la radio-télévision publique belge, où elle a ouvert bien des voies en tant que femme et journaliste. Elle s’est éteinte ce mardi, à Liège, des suites d’une longue maladie. Elle avait 72 ans. La RTBF rendra très prochainement hommage à cette grande dame en radio et en télévision.

Découverte en 1967 par Robert Stéphane, Mamine Pirotte est une des premières à parler féminisme en radio et en télévision où elle a lancé le Magazine F consacré à la femme. Elle a ensuite abordé la consommation avec la "Minute Papillon", cette toute première émission en radio et télévision qui donne la parole aux consommateurs. Elle va également innover en collaborant à "Vendredi Sports", devenant ainsi une des premières journalistes féminines en sports. En 1983, elle se lance dans l'émission phare de la RTBF en matière de débat : "L'écran témoin". Et c'est là qu'elle donne sa chance à un jeune dessinateur liégeois encore peu connu du grand public: Pierre Kroll.

De la carrière d'antenne, Mamine Pirotte est ensuite passée à celle de manager. Elle prend la direction de Radio Une, devenue La Première, puis du centre de production de Liège, avant de devenir directrice des Ressources Humaines de la RTBF.

Même retraitée, elle n'a jamais tout à fait quitté la maison de ses passions et est revenue à l’antenne pour animer une rubrique dans "Sans Chichi" en télévision, et dans "Liège Aller-Retour" sur Vivacité.

Tous ceux qui l’ont côtoyée ont le souvenir d’une forte personnalité dotée d’une rare intelligence médiatique et humaine.

La RTBF, Son Conseil d’Administration, ses organes de gestion et son personnel, présentent leurs plus sincères condoléances à sa fille Valérie, son beau-fils Fabian, sa famille et ses proches.