Les élections américaines suivies par 1.695.650 téléspectateurs sur la RTBF

De mardi soir à mercredi fin de journée, 1.695.650 téléspectateurs différents ont suivi les éditions spéciales élections américaines en TV sur la RTBF.

Le dispositif élections américaines mis en place par la RTBF en TV a été suivi par 1.695.650 téléspectateurs différents durant au moins 10 minutes (Live +0/Univers 4+).

Avec la "Nuit américaine", ce dispositif représentait plus de 14 heures d’émission radio et TV en direct. Une couverture qui était également accessible et complétée par le site RTBF.be/info et la plateforme RTBF Auvio.