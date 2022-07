Les coproductions RTBF reconnues par les professionnels

Un documentaire et quatre films coproduits par la RTBF sont nommés aux cérémonies prestigieuses que sont les Oscars et les César. De quoi mettre en lumière le talent indéniable des coproductions belges.

La 89ème cérémonie des Oscars se déroulera le 26 février prochain au Dolby Theatre de Los Angeles. A cette occasion, une coproduction RTBF sera mise à l'honneur dans la catégorie Meilleur documentaire. Réalisé par le cinéaste Raoul Peck d’après un livre de l’écrivain nord-américain James Baldwin, "I Am not your negro" ("Je ne suis pas votre nègre") traite de la question raciale aux Etats-Unis. Unanimement salué par la critique, ce film a déjà été primé plusieurs fois sur la scène internationale et est considéré par la presse américaine comme l’un des meilleurs films de 2016.

Dans ce documentaire, le réalisateur Raoul Peck reconstitue le livre inachevé de James Baldwin, un récit radical sur la question raciale aux Etats-Unis, en utilisant exclusivement les mots de l’auteur, à partir du récit des vies et des assassinats de Martin Luther King Jr., Malcolm X et Medgar Evers. Il nous guide sur le parcours politique de ces trois vies mémorables, dont James Baldwin a été le témoin privilégié. En confrontant les vies et les meurtres de ces trois hommes, on découvre une narration plus large sur l'état de déni, historique et actuel, et la relation irrationnelle que les Etats-Unis entretiennent à la question de la raciale.

Ce documentaire sera quant à lui diffusé prochainement en télévision.

Par ailleurs, deux jours plus tôt, à Paris, aura lieu la Cérémonie des César 2017. Parmi les nominations, quatre films coproduits par la RTBF se retrouvent en compétition et rassemblent 9 nominations.

- 6 nominations pour "La danseuse" de Stéphanie Di Gusto

- 1 nomination pour "La fille inconnue" de Jean-Pierre et Luc Dardenne

- 1 nomination pour "Planetarium" de Rebecca Zlotowski

- 1 nomination pour "Réparer les vivants" de Katell Quillévéré