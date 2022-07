Les animateurs et journalistes de la RTBF remontent sur scène au profit de Viva for Life - © Jean-Yves Limet

Après les succès du "Mariage de Mademoiselle Beulemans" et de "Bossemans et Coppenolle", ils s’attaquent au dernier chef-d’œuvre de Molière, dans une pièce culte et troublante de modernité, "Le Malade imaginaire". Et c’est Michel Kacenelenbogen qui se lance avec eux en les mettant en scène sur la scène de son théâtre, Le Public à Bruxelles.

C’est un nouveau challenge de taille que vont relever ces comédiens amateurs pour la plupart, même si certains ont déjà brûlé les planches.

Après Monsieur Beulemans et Auguste Coppenolle, Guy Lemaire sera l’hypocondriaque Argan.

Sa servante Toinette, femme de caractère qui tient à elle seule toute la famille, sera incarnée par Véronique Barbier.

Sophie Delacollette, Georgette, leur fille dans "Bossemans et Coppenolle", campera le rôle d’Angélique, la fille d’Argan.

Joëlle Scoriels, qui avait excellé dans le rôle d’Arabella, sera la sournoise Béline, la nouvelle femme du Malade imaginaire.

Cédric Wautier remonte lui aussi sur les planches pour la 3e fois et il incarnera le frère d’Argan, Béralde.

Après un an d’absence, on retrouvera Philippe Soreil, dans le rôle du Docteur Diafoirus.

Et de nouveaux visages viennent à nouveau s’ajouter au casting.

François Mazure incarnera Cléante, secrètement épris d’Angélique.

Esteban Van Pieperzeel, chroniqueur dans "On n’est pas des pigeons" sera Thomas Diafoirus, un jeune médecin promis, contre son gré, à la fille d’Argan.

Gerald Watelet sera lui aussi de la partie dans un rôle taillé pour lui, celui de l’excentrique Docteur Purgon.

Et enfin, James Deano et Sarah Grosjean, deux humoristes du "Grand Cactus" incarneront respectivement le notaire et l’apothicaire.

Venez les applaudir le dimanche 26 juin à 19h00 et le lundi 27 juin à 20h30 au Théâtre Le Public, Rue Braemt 64 à Bruxelles.

La place est au prix 16€ et une formule repas-spectacle à 46€ est possible, avant ou après la pièce.

Les réservations sont ouvertes à partir du mardi 31 mai via le numéro de téléphone : 0800/944 44 (du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 14h à 18h).