Le Jardin Extraordinaire s'exporte

Afrique extraordinaire", la série documentaire réalisée par Tanguy Dumortier et coproduite par le Jardin Extraordinaire vient d’être vendue par la Sonuma à National Geographic Channel. Cette chaîne de télévision internationale diffuse essentiellement des documentaires sur la nature et sur la science et est déclinée dans plus de 100 pays.

Nazinga, La Dernière Forêt, Les Trésors de l’Est, Le Réveil des Virunga, Le Continent des couleurs et enfin Zakouma : ces six reportages réalisés par Tanguy Dumortier et coproduits par RTBF, ont été diffusés dans "Le Jardin Extraordinaire" ces dernières années. Du Parc National de Zakouma au Tchad jusqu’au Parc National des Virunga en République démocratique du Congo, cette série labellisée AFRIQUE EXTRAORDINAIRE nous fait découvrir les richesses de la nature du continent africain. Le Parc Zakouma est par exemple une des toutes dernières étendues de nature sauvage de la région. Le Parc National des Virunga en RDC qui constitue quant à lui un patrimoine mondial pour son unique biodiversité.

Autant de découvertes et de richesses qui ont séduit la prestigieuse chaîne internationale National Geographic Channel. Tout comme le magazine dont elle est issue, elle est déclinée dans de très nombreux pays. Cette série sera dès lors diffusée dans plus de 100 pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient et sera traduite dans toutes les langues de ces pays.

C’est donc une belle visibilité qui s’offre ainsi au Jardin Extraordinaire et à la RTBF. La série a par ailleurs été déjà vendue également par la Sonuma à la VRT et à la Télévision Publique Espagnole, la RTVE. Une belle visibilité pour une émission qui vient de souffler ses 50 ans bougies et une surtout une belle reconnaissance pour son savoir-faire dans le domaine du documentaire dédié à la nature et aux animaux.