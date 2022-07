Le Fonds Séries Belges FWB-RTBF apporte son soutien à 13 projets

Le comité de sélection du Fonds Séries Belges Fédération Wallonie-Bruxelles et RTBF, qui s’est réuni du 20 au 22 mars, a apporté son soutien à 13 projets de séries télévisées. Huit nouvelles séries – dont cinq au format 26 x 26 min. – sont aidées pour leur première phase de développement, trois ("Alerte", "La patrouille" et "Motel") reçoivent le feu vert pour poursuivre leur développement tandis que les séries "Champion" et "Comme les autres" peuvent entrer en production. Le Fonds avait exceptionnellement ouvert l'appel au format 26 minutes à titre expérimental en novembre dernier. Cette ouverture a rencontré un vif succès. L'expérience se renouvellera dorénavant une fois par an.

Les huit nouveaux projets de séries sélectionnés pour une première étape de développement sont :

"Baraki" de Julien Vargas et Peter Ninane (Koko arrose la culture – 26 x 26 min)

Lorsqu'il apprend qu'il va devenir père, Yvan décide de changer de vie. Malheureusement pour lui, un trafiquant de drogue local, un flic revanchard, un agriculteur bio, le bourgmestre de Verviers et son meilleur ami en ont décidé autrement…

"En apesanteur" de Charlotte Joulia et Xavier Vairé (AT Séries & Films – 26 x 26 min)

Tom, Elena, Agathe, Marius et Adam comptent parmi les 20 membres du programme spatial belge Walaxy. Ils s’entraînent pour réaliser leur rêve – partir dans l’Espace – malgré l’inertie de leur entourage, l’incompétence de leurs professeurs, l’hostilité de leur famille et des boulets en guise de camarades. Nos héros sont coincés " en apesanteur " entre la Terre – un monde quotidien qu’ils connaissent et qu’ils veulent quitter – et l’Espace – un monde inconnu qu’ils cherchent à rejoindre.

"Les enfants de la forêt" de Simon Marzipan et Gaëtan Delferière (King's of Comedy – 26 x 26 min)

L’histoire est celle d’un camp "d’enfants de la forêt", une version ouvertement parodique des scouts qui aurait été inventée en Wallonie. Dans ce camp, se rencontrent des mondes diamétralement différents : des isolés, des révolutionnaires, des conformistes, des amoureux de la nature, des junkies de l’écran, des nostalgiques, des romantiques… Tous inadaptés à leur manière. Confrontés à la nature et à la vie en communauté, leurs échecs comme leurs réussites prendront une dimension épique.

"Prince Albert" de Xavier Seron, Méryl Fortunat-Rossi, Jean-Benoît Ugeux et Baptiste Sornin (Rustine – 26 x 26 min)

En Antarctique, perdue au milieu des manchots, la petite station scientifique Prince Albert accueille un peu de Belgique et son lot d'absurdités. Parmi ses occupants : un directeur qui couve un œuf, un ornithologue qui se prend pour un manchot, un cuistot qui fait un potager bio, un geek flamand ceinture verte de karaté, un agent de sécurité dépressif en quête de rédemption et quelques scientifiques hauts en couleurs. La cohabitation s’annonce délicate. Alors que débarque un nouveau contingent, l’existence de la station est menacée par de graves problèmes financiers et pour ne rien arranger, le ravitaillement en nourriture tarde dangereusement à arriver…

"Home" de Brieuc de Goussencourt et Benjamin Dessy (Artémis Productions – 26 x 26 min)

A 78 ans, un ex-musicien égocentrique reprend paradoxalement goût à la vie en intégrant une maison de repos.

"Fils de..." d’Antoine Négrevergne, Boris Tilquin, Gaëtan Delferière et Simon Marzipan (AT Séries & Films – 10 x 52 min)

Camille et Salim sont des petites frappes qui vivent de trafics divers. Salim à peine sorti de prison, le père de Camille, célèbre braqueur en cavale est assassiné après avoir commis le casse du siècle. Sa mort lance une périlleuse chasse au trésor, dans un Bruxelles underground, en quête du magot disparu.

"MLBK" de Mustafa Balci et Jose-Luis Penafuerte (Triangle 7 et Les Gens – 10 x 52 min)

Attentats de Paris, la traque djihadiste commence. Le dernier survivant des terroristes est revenu à Bruxelles pour se cacher. Pendant que la capitale se retrouve en état d'urgence, deux enquêteurs de la cellule antiterroriste que tout oppose sont forcés de collaborer pour retrouver l'homme le plus recherché d'Europe.

"Pandore" de Vania Leturcq, Savina Dellicour et Anne Coesens (Artémis Productions – 10 x 52 min)

Quand une femme part en guerre contre un homme qui représente le patriarcat, qui en sortira victorieux ? Claire, une juge d'instruction établie et respectée de 53 ans, est confrontée à une affaire criminelle impliquant le leader d'un parti de droite conservatrice en pleine ascension. Comment et à quel prix devient-on la personne qu'on s'est créée ?

Le Fonds apporte également son aide à trois projets qui peuvent ainsi poursuivre leur développement :

"Alerte" de Johan Massez, Vincent vanneste et Olivier Englebert (Wrong Men North – 10 x 52 min)

Un homme ordinaire voit un jour ce qu’il n’aurait jamais dû voir mais va pourtant décider de lancer l’alerte quand il découvre que le nouveau vaccin qu’il développe depuis des années et que s’apprête à commercialiser la société pour laquelle il travaille représente un vrai danger pour la population. Son choix aura des répercussions désastreuses. Les uns après les autres, les dominos se mettent à tomber. C’est l’histoire d’une vérité qui dérange et d’une vie qui bascule à jamais.

"La patrouille" de Vincent Lavachery, Vincent Beaujean et Axel du Bus (Panache Productions – 10 x 52 min)

Lors de son camp d’été dans le Hainaut, un scout de la 48e Sainte-Eulalie prend un acide et découvre des diamants sur une sirène... A jeun, il constate que la sirène est un cadavre, que le cadavre est l'ex de la fille dont il vient de tomber amoureux, que cette fille et son ex les ont volés à un dangereux receleur, que ce receleur est à leur recherche et que le receleur est lui-même menacé par un dangereux Sikh... Le rêve va-t-il se transformer en cauchemar ?

"Motel" de Valérie Lemaître, Aylin Yay et Akima Seghir (Nexus Factory – 10 x 52 min)

Une neurologue, Catherine Leroy, débarque dans un Motel à Ellezelles pour soigner Dora, la fille des propriétaires, atteinte d'un syndrome paralytique rare. Intéressée par ce cas hors du commun qui ne présente aucune cause organique, Catherine enquête. Depuis son arrivée au Motel, les voix que Catherine entend depuis toujours s'amplifient et des phénomènes étranges se manifestent. La scientifique qu'elle est ne peut pas croire à l'impossible. Et pourtant...

"Champion" et "Comme les autres" prêts pour la production

Les séries "Champion" de Monir Ait Hamou, Mustapha Abatane, Hicham Insane, Thomas François, Julie Bertrand, Mourade Zeguendi et Omar Arrak Semati (Kings of Comedy – 10 x 52 min) sur le parcours d’une étoile filante du football mondial et "Comme les autres" de Jean-Luc Goossens et Sophia Perié (Stromboli Pictures – 10 x 52 min), une adaptation de la série flamande Tytgat Chocolat reçoivent une aide à la production et arriveront donc prochainement sur les écrans de la RTBF.

Pour rappel, le Fonds FWB-RTBF pour les séries belges lancé conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF mutualise les moyens de la Fédération et de la RTBF à hauteur de près de 15 millions d’euros sur quatre ans (2014-2017) afin d’ouvrir un nouvel espace de création télévisuelle autour de séries belges, francophones, identitaires et populaires. Le jury du comité de sélection est composé de trois représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de trois représentants de la RTBF.

La prochaine date de dépôt des projets est fixée au 6 juin 2017 à 16 heures.