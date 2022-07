Le dispositif du 21 juillet plébiscité

A l’occasion de festivités liées à la célébration du 21 juillet, le public belge francophone a manifestement plébiscité le dispositif ambitieux proposé par la Une.

Ce sont en effet plus de 700.000 Belges francophones qui ont regardé pendant un quart d’heure au moins le reportage en direct du défilé national sur la Une, soit une moyenne de 52,2 % de parts d’audience pour une émission de près de trois heures. Ainsi, à l’occasion de la Fête nationale, plus d’un téléspectateur sur deux a partagé les valeurs d’ouverture, de diversité et de pluralisme, ciment de la cohésion sociale, que la RTBF s’attache à défendre quotidiennement sur ses antennes TV ou radio et sur le web.