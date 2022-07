Laetitia Huberti est la nouvelle directrice de Musiq'3

Au terme de la procédure de recrutement prévue par la décret, Laetitia Huberti a été désignée ce vendredi par le Conseil d’administration de la RTBF, à la tête de Musiq3 où elle succédera prochainement à Benoït Jacques de Dixmude.

Née à Philadelphia (Etats-Unis) le 5 août 1979, Laetitia Huberti possède la double nationalité belge et américaine. Multilingue (français, anglais, italien, néerlandais), elle est diplômée de l’Université libre de Bruxelles (ULB) où elle a obtenu un master en Langues et Littératures modernes (anglais/italien) en 2002.

De 2003 à 2007, elle est engagée à Flagey comme responsable de la Promotion et des Relations publiques. Elle participe à la création du cercle des " Amis de Flagey " et coordonne divers événements artistiques et galas, comme les festivals musicaux 100% Chopin et 100% Schubert. Elle coordonne également des projets sociaux et communautaires.

Elle entre à la RTBF en 2007 où elle devient conseillère en Communication et Relations extérieures à Musiq’3. Elle s’attèle, en concertation avec toute l’équipe de Musiq’3, à la redynamisation de la chaîne qui part à la rencontre de nouveaux publics notamment avec la création du Festival Musiq’3 dont elle a été une des cheville ouvrières.

En 2011, elle quitte la Belgique pour les Etats-Unis, pour entamer et réussir un master en Administration culturelle à l’Université Columbia de New York. Durant son cursus, de 2011 à 2013, elle devient en parallèle correspondante à New York où elle réalise des interviews pour les Radios francophones publiques (musique classique, jazz, arts).

Depuis août 2013, elle travaille au Metropolitan Opera de New York, comme manager en Marketing et Communications (implantation de projets, partenariats, campagnes de marketing, études de marchés, gestions de budgets).

Laetitia Huberti est également une excellente musicienne, diplômée de l'Académie de Musique d'Uccle avec la plus grande distinction en piano et musique de chambre.

Francis Goffin, Directeur général des radios de la RTBF, se réjouit de ce recrutement qui a fait l’unanimité du jury de sélection des candidatures : Laetitia Huberti est une jeune femme qui connait très bien Musiq’3, son équipe et ses enjeux et qui a solidement développé sa formation dans une des universités des plus réputées au monde et a qui a complété son expérience professionnelle belge auprès d’une des institutions musicales les plus fameuses au monde. " Je suis convaincu que Laetitia est la meilleure candidate pour assurer une nouvelle direction à Musiq’3 dans le cadre d’une approche classique en 360°, qui outre la radio classique, intègre également la production des émissions classiques en télévision et la présence du classique sur les plateformes numériques de la RTBF ".