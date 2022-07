La Une et La Deux renforcent leurs grilles de pré access soirée, et ce, à partir du 19 mars.

La Une : Une programmation renforcée et plus cohérente.

" Demain nous appartient " et " Affaire conclue " font leur grande arrivée sur La Une. La diffusion de ces deux programmes respectivement à 17h10 et 17h35 est, pour la RTBF, un enchaînement plus cohérent pour son public. À noter que ces deux programmes seront chacun diffusés en primo-diffusion.

Demain nous appartient

Précédemment diffusé sur La Deux à 18h55, la série est déplacée sur La Une et garantit ainsi une primo-diffusion par rapport à TF1.

Nouveauté : Affaire Conclue

Succès de la rentrée sur France2, " Affaire Conclue " fait son apparition sur La Une tout en renforçant son ancrage local. En effet, des candidats belges seront présents dans l’émission, ainsi que deux acheteurs belges ; Gérald Watelet et Stéphane Vanhandenhoven, un antiquaire bruxellois.

La Deux procèdera à une série de révisions d’horaires.

En fin d’après-midi, l’émission " Tout le monde veut prendre sa place " est avancée à 16h50 jusqu’à 17h40. Ensuite, c’est " Max et Vénus " qui prendra le relais à 17h40, un horaire plus adapté aux usages de son public visé sans être en concurrence direct avec Les Pigeons. Enfin, " Bienvenue chez nous " est déplacé de 16h05 à 18h35

Quant à " Plus Belle La Vie " et le " 20.02 ", aucun changement n’est à signaler.